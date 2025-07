Dia do Motorista é celebrado com ações de saúde e lazer; Confira

A unidade de Piracicaba do SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) realiza no sábado, 26 de julho, das 14h às 18h, o evento Portas Abertas, em celebração ao Dia do Motorista, comemorado em 25 de julho (sexta-feira). A programação inclui serviços gratuitos de saúde, bem-estar, lazer e cidadania voltados para toda a população.

O evento acontece na sede do SEST/SENAT Piracicaba, localizada na Rua Rossini Pinto, 200 – Jardim Panorama. No local, os visitantes terão acesso a uma ampla oferta de atendimentos gratuitos, como vacinação contra influenza e febre amarela, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, acuidade visual, testes rápidos para sífilis, HIV e hepatites, avaliação postural, orientações nutricionais e de saúde bucal. Haverá também sessões de acupuntura auricular, avaliação facial, automaquiagem e outros cuidados com a saúde.