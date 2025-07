Prefeitura fez 980 testes de ISTs nesta semana; Campanha continua

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue com a Campanha Julho Amarelo, iniciativa nacional do Ministério da Saúde que visa conscientizar a população sobre as hepatites virais. Na primeira semana da campanha, de 1º a 08/07, foram realizados 980 testes para diagnóstico de hepatite B e C, sífilis e HIV.

As coletas dos testes ocorreram nas unidades de Atenção Básica, no Cedic (Centro de Doenças Infectocontagiosas) e no prédio do Centro Cívico da Prefeitura, que, em dois dias de ação especial, realizou 604 testes, sendo 304 no dia 1º/07, e outros 300 no dia 03/07.