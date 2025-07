Livro sobre Pancs é lançado na Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal de Piracicaba foi palco, no domingo, 20 de julho, às 15h, do lançamento do livro infantil Era Uma Vez o Meu Alimento – Pancs, assinado pelas educadoras ambientais Marina Pedrosa e Camila Xavier. A obra integra o projeto Cabe o Mundo na Minha Horta, criado em 2022 com o objetivo de fortalecer o vínculo das crianças com a natureza por meio da educação ambiental. A atividade é gratuita e aberta ao público.

VEJA MAIS:

Destinado a crianças, famílias e educadores, o evento contará com contação de histórias, brincadeiras, atividades lúdicas e momentos de troca de saberes sobre as Pancs – plantas alimentícias não convencionais. O livro tem ilustrações de Dodó Ribeirana, produção executiva de Natalia Puke e foi viabilizado por meio de financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.