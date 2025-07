Fenacap une caminhada, acrobacias e muita capoeira na cidade

Com o objetivo de fomentar a capoeira no estado de São Paulo, o 9º Fenacap (Festival Nacional de Capoeira de Piracicaba) acontece até o dia 3 de agosto com atividades voltadas à integração de grupos, escolas e projetos sociais, e com um final de semana em que recebe capoeiristas de diferentes partes do Brasil e do mundo.

VEJA MAIS:

A iniciativa é desenvolvida com recursos da política nacional Aldir Blanc. A realização é do Instituto Afropira, Ministério da Cultura, Governo Federal, Prefeitura de Piracicaba, secretarias de Cultura; Turismo; e Esportes Lazer e Atividades Motoras. O apoio é da ETC Produtora e MVF Produtora, VMB (Volta ao Mundo Bambas) e i-Hotel Piracicaba.