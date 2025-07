Biblioteca Municipal recebe Mostra Internacional Livre de Cinema

A Mostra reforça seu compromisso com o cinema independente e autoral, alinhado às urgências do presente. Com uma curadoria atenta à representatividade, à experimentação estética e ao poder político da imagem, a programação reúne curtas, médias e longas-metragens de ficção, documentário, animação e obras híbridas. A proposta é dar visibilidade a narrativas periféricas, negras, interioranas, LGBTQIAPN+, femininas e a todas as vozes que questionam o status quo do audiovisual.

A Biblioteca Pública Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto recebe, na próxima segunda-feira (21) às 19h30, a Mostra Internacional Livre de Cinema. As sessões são gratuitas e acontecem de segunda a quinta-feira (21 a 24/07), e também no sábado (26/07), todas às 19h30. A programação reúne filmes de diferentes países e linguagens, com foco na diversidade, na força política das imagens e na valorização de narrativas independentes.

Na segunda-feira, 21/07, os filmes Posesión Suprema e Mansos abrem a semana com abordagens sensíveis e impactantes. Já na terça-feira, 22/07, o público confere O Sol das Mariposas e Fear Not Fear Itself, duas produções que exploram questões existenciais e temas contemporâneos.

A programação de quarta-feira, 23/07, destaca dois filmes brasileiros: Brasiliana: o musical negro que apresentou o Brasil ao mundo, que resgata a trajetória da companhia responsável por levar a cultura afro-brasileira a mais de 40 países desde os anos 1950; e o curta Mania, que acompanha uma adolescente em meio a afetos, descobertas e conflitos durante uma visita inesperada.

Na quinta-feira, 24/07, a sessão exibe The Silence After the Storm, sobre a resistência de um jovem diante das enchentes que atingiram sua escola no interior do Paquistão, e Under My Skin, que narra os desafios de um operário da construção civil nos arredores de Marselha, na França, em busca de pertencimento. No sábado, 26/07, serão exibidos La Pecera (México), que conta a história de uma mulher-peixe fugindo de seus opressores, e Hyphen (Líbano), que acompanha a luta de duas primas contra vícios e repressões culturais.

