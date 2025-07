Programação de Piracicaba conta com OEP e outros eventos; confira

A segunda edição do MovimentAr – Férias na Avenida reuniu cerca de 600 pessoas no último domingo, 13 de julho, no calçadão da avenida Renato Wagner, em Piracicaba. O evento ofereceu diversas atividades esportivas, culturais e recreativas para todas as idades, incluindo ginástica, yoga, vôlei adaptado, karatê, contação de histórias e brincadeiras de rua. O sucesso do evento motivou a continuidade da programação, que acontece novamente no domingo, 20 de julho, no mesmo local, avenida Renato Wagner, das 9h às 12h. A avenida permanece interditada para veículos durante a atividade, com bolsões de estacionamento disponíveis nas proximidades. Realizado pelas secretarias municipais de Turismo, Cultura e Esportes em parceria com o Sesc, o MovimentAr tem como objetivo promover saúde, lazer e convivência comunitária, e terá expansão para outras modalidades e locais em agosto.

Sesi Piracicaba

O Teatro do SESI Piracicaba comemora seus 20 anos com uma programação gratuita e diversificada ao longo do mês de julho, celebrando a arte brasileira com espetáculos voltados a públicos de todas as idades. A agenda especial continua nesta quinta-feira (17), às 20h, com o musical “Piano, Pandeiro e Gil”, apresentado pelo duo Dois a Tempo, em homenagem à obra de Gilberto Gil. A apresentação, livre para todos os públicos, combina piano, pandeiro e zabumba em arranjos que destacam a riqueza cultural das composições do artista baiano.