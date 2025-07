Afro Black Day conta com feira de empregos, oficinas e músicas

As vagas de emprego abrangem adolescentes a partir de 16 anos, jovens e adultos, com oportunidades para estágio, trainee, jovem aprendiz, primeiro emprego e vagas em regime CLT, ofertadas por empresas parceiras. As áreas incluem tecnologia, administração, vendas, marketing, produção e serviços. Os interessados devem levar currículo impresso ou em formato digital que possa ser compartilhado no ato.

O 3º Afro Black Day acontece neste sábado (19/07), das 10h às 18h, com objetivo de gerar empregabilidade, cultura e fortalecer o empreendedorismo negro de Piracicaba. A programação é gratuita e será realizada nos armazéns 9 e 10 do Engenho Central. O evento é organizado pelo Coletivo Afro Black, com patrocínio da Unimed Piracicaba, Tools Service e Instituto Pecege; e conta com apoio da Coordenadoria de Promoção de Igualdade Racial, da Secretaria Municipal de Cultura, e da Secretaria Municipal de Turismo. O Afro Black Day é contemplado pelo edital de fomento à cultura da Política Nacional Aldir Blanc – PNAB.

A feira começa às 10h, com início das atrações culturais às 10h30, com apresentação da cantora Rafaela Martins. Durante o dia, acontecem três painéis com palestras, oficinas e shows, incluindo discotecagem com DJ e apresentação do grupo Afro Black Dance. Egnalda Côrtes, fundadora da primeira agência de influenciadores negros do Brasil, é o grande destaque do evento e encerra os painéis com uma palestra sobre representatividade, protagonismo e diversidade no mercado de trabalho e na comunicação.

A programação conta ainda com o espaço Territórios Negros, que reúne coletivos e instituições negras da cidade, praça de alimentação e estandes de afroempreendedores. O encerramento do evento será com uma roda de samba comandada pelo grupo Afro Black Pira Samba, com participação especial da cantora Arilene (do grupo 4MP), das 17h às 18h.

SERVIÇO