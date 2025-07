Afro Black Day oferece 200 vagas de emprego em Piracicaba; veja

Piracicaba se prepara para receber a terceira edição do Afro Black Day no p´róximo sábado (19), a partir das 10h, no Engenho Central, nos barracões 9 e 10. O evento, com entrada gratuita, tem como objetivo principal promover a inclusão e o desenvolvimento da população negra, oferecendo 200 vagas de emprego, além de palestras e diversas atividades culturais.

De acordo com o Coletivo Afro Black Pira, organizador do evento, as oportunidades de emprego abrangem diversas áreas, incluindo tecnologia, administração, vendas, marketing, produção e serviços, tanto em Piracicaba quanto na região. As vagas são destinadas a adolescentes a partir de 16 anos, jovens e adultos, e englobam modalidades como estágio, trainee, jovem aprendiz, primeiro emprego e posições CLT, atendendo a candidatos com formação desde o ensino médio até o superior em empresas parceiras.

Programação e atrações culturais