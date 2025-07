28ª Festa da Polenta de Santa Olímpia começa nesta sexta (18)

A 28ª edição da Festa da Polenta de Santa Olímpia, em Piracicaba, começa nesta sexta-feira (18) e vai até domingo (20), celebrando a cultura tirolesa com comidas típicas e diversas apresentações de música e dança. Na sexta, o evento acontece das 19h à 1h; no sábado, das 11h à 1h, e no domingo, das 8h30 às 20h, sempre na praça Padre Jacob Stênico. Com entrada gratuita, a festa é promovida pelos moradores do bairro, com apoio da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Turismo e de Cultura. As informações sobre o evento foram divulgadas na manhã de hoje, quinta-feira, 17/07, durante coletiva de imprensa com a presença de autoridades.

“Esta festa é uma celebração e valorização da história, além do resgate e preservação da cultura da comunidade. E o turista que participa do evento se encanta com a experiência que tem, o que pode provocar nele a vontade de retornar à cidade em um outro momento, trazendo, inclusive, mais pessoas”, comentou a titular da secretaria de Turismo, Clarissa Quiararia.

De acordo com Elsa Pompermayer Stenico, integrante da Associação de Santa Olímpia, cerca de 1.000 moradores da colônia trentino-tirolesa participam da festa voluntariamente, com a organização do evento, preparo dos alimentos, entre outras atividades. “Temos o engajamento de toda a comunidade e o mais importante é vermos que nossos jovens estão comprometidos em representar o bairro, colaborando em tudo”, comentou.