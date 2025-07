Festival de Audiovisual acontece nesta semana; veja programação

11h-12h

Painel: "Novos Caminhos de Fomento"

Thais Scabio e Patricia Pahl

Com as transformações no cenário audiovisual, surgem novas possibilidades de fomento, investimento e parcerias estratégicas. Este painel propõe uma conversa sobre os caminhos emergentes para financiar, desenvolver e distribuir projetos, seja por meio de plataformas, canais ou políticas públicas e privadas. Com foco em experiências práticas, o debate abordará as estratégias de curadoria e seleção de projetos, as exigências do mercado atual e como criadores e produtoras podem se preparar para esses novos formatos de fomento.

13h-14h

Painel: "Distribuir é Resistir: Caminhos para um Audiovisual Descolonizado"

Ibirá Machado

Como distribuir filmes que nascem à margem e tensionam o centro? Neste painel, o distribuidor e curador Ibirá Machado, da Descoloniza Filmes, compartilha sua trajetória e sua visão sobre a distribuição como ferramenta de transformação cultural e política. A conversa parte da prática com o cinema independente, especialmente obras dirigidas por mulheres, pessoas negras, indígenas e LGBTQIAPN+, para refletir sobre alternativas de circulação, curadoria crítica e construção de redes fora da lógica hegemônica. Um espaço para pensar o audiovisual como ponto de encontro entre arte, território e ruptura.

14h-15h

Painel: "Cultura, Audiovisual e Negócios"

Patricia Pahl, Marcio Yatsuda e Sue Coutinho

Como transformar criatividade em sustentabilidade no setor audiovisual? Nesta mesa, convidamos profissionais com ampla experiência em produção, curadoria, desenvolvimento de projetos e articulação de mercado para refletir sobre os caminhos possíveis entre cultura e negócios. Com olhares complementares da produção independente à atuação em coletivos, grandes players e estudos de mercado a conversa aborda temas como modelos de financiamento, formação de rede, curadoria de conteúdos, políticas de inclusão e estratégias de futuro para o audiovisual brasileiro.