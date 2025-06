Férias em Piracicaba: veja o que fazer com a criançada

Espaços permanentes e atividades livres

• Espaço de Brincar: para crianças até 6 anos. Terça a sexta, das 14h às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 17h.

• Parque Lúdico: para crianças de 7 a 12 anos. Terça a sexta, das 13h às 21h30. Fins de semana e feriados, das 9h15 às 18h.

• Sala do Curumim: vivências aos sábados, domingos e feriados, das 14h às 15h e das 15h30 às 16h30. Senhas distribuídas 30 minutos antes.

Sesi Piracicaba oferece diversão e aprendizado com o Super Férias

O Sesi Piracicaba realiza o programa Super Férias com atividades voltadas para crianças de 5 a 10 anos, entre os dias 1º e 25 de julho, sempre de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. A programação será dividida em quatro semanas: 1 a 4/7, 7 a 11/7, 14 a 18/7 e 21 a 25/7.

Com foco em sustentabilidade e cidadania, o programa oferece atividades lúdicas, culturais, esportivas e aquáticas. A estrutura conta com piscinas, quadras e áreas abertas, além de monitores especializados. Aos pais que desejarem, há a opção vale night às sextas-feiras (4, 11, 18 e 25/7), com extensão do horário das 16h às 21h, incluindo atividades noturnas.