Teatro do SESI celebra 20 anos com espetáculos gratuitos; confira

O Teatro do SESI Piracicaba comemora seus 20 anos de história com uma programação cultural gratuita e diversificada durante o mês de julho. A iniciativa celebra a arte brasileira por meio de espetáculos que vão da literatura infantil a biografias encenadas, com atrações para públicos de todas as idades. A proposta é valorizar a música, o teatro e a diversidade cultural do país com apresentações abertas à comunidade.

A abertura da programação ocorre no dia 16 de julho, às 15h30, com a peça infantil “A Flor do Curupira”, da Cia Benedita na Estrada. Inspirado na obra da escritora Angela Lago, o espetáculo leva o público a uma jornada repleta de coragem, sabedoria popular, mistérios e trilha sonora envolvente. Com linguagem acessível e lúdica, a montagem traz reflexões sobre o medo e o cuidado com o que se ama.