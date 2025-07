Evento 'Conexões Femininas' tem nova edição em Piracicaba

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, realiza no dia 24 de julho, às 18h30, a segunda edição do Conexões Femininas, encontro voltado ao fortalecimento do empreendedorismo feminino local. O evento será na AEAP (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba), localizada na rua Ipiranga, 166, Centro, em frente ao Sesc. Mais informações pelo site da Prefeitura de Piracicaba.

A programação foi elaborada com base em uma pesquisa feita com mulheres empreendedoras da cidade, que apontou os principais desafios enfrentados por elas. Entre os dados levantados, 68% citaram dificuldades com vendas e divulgação, enquanto 94% disseram querer aprender a usar ferramentas tecnológicas simples, como planilhas, apps de pagamento e editores de imagem. Além disso, 72% demonstraram interesse por temas como finanças, precificação, marketing e dinâmicas de grupo.