Com “Smurfs”, veja a programação do cinema em Piracicaba

A programação da semana traz estreias imperdíveis para todos os gostos: a nova aventura dos Smurfs, o suspense cheio de mistério Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado e o show cinematográfico da cantora japonesa Ado, direto do Estádio Nacional do Japão para as telonas. Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do cinema.

SMURFS

Em uma nova aventura animada, os Smurfs deixam sua vila encantada e vão parar no mundo real após o sequestro do Papai Smurf pelos bruxos Gargamel e Razamel. Liderados por Smurfette, eles embarcam em uma missão de resgate e contam com a ajuda de Ken, irmão do Papai Smurf, e novos aliados humanos para enfrentar os vilões e salvar sua vila.