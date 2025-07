ANVISA proíbe uso de botox após lote falsificado; veja

A falsificação foi descoberta através de investigações da própria agência reguladora, que emitiu um alerta sobre os graves riscos à saúde pública que o uso do produto pode causar. A Anvisa orienta que o lote seja retirado de circulação imediatamente, e seu comércio, distribuição e uso estão expressamente proibidos.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibição de uso de um lote falsificado da toxina botulínica A - popularmente conhecido como botox - da marca Dysport, na última terça-feira (15). O produto em questão, identificado pelo número W13035, não foi fabricado pela Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda., a empresa detentora do registro original no Brasil.

O comunicado da Anvisa ressalta a importância de que profissionais da saúde e pacientes que possam ter tido contato com o lote falsificado notifiquem a agência por meio dos canais oficiais. Para dúvidas, também é possível entrar em contato diretamente com a fabricante, a Beaufour Ipsen Farmacêutica Ltda., pelo telefone 0800-7701820.

A agência enfatiza que a falsificação de medicamentos é um crime grave, e a denúncia aos órgãos de vigilância sanitária locais e às autoridades policiais é de "extrema importância".

A toxina botulínica do tipo A é amplamente utilizada em procedimentos estéticos e tratamentos médicos. A Anvisa reitera que sua aplicação deve ser realizada apenas com produtos regularizados e por profissionais devidamente habilitados, para garantir a segurança e eficácia do procedimento. Confira como é para ser usado o medicamento: