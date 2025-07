Donald Trump quer mudar fórmula da Coca-Cola; entenda

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que a Coca-Cola concordou em substituir o xarope de milho por açúcar de cana no adoçamento de suas bebidas vendidas no país. A afirmação foi feita em suas redes sociais na última quarta-feira (16), gerando expectativas e reações no cenário político, público e econômico.

VEJA MAIS:



"Tenho conversado com a Coca-Cola sobre o uso de açúcar de cana de verdade na Coca nos Estados Unidos, e eles concordaram em fazer isso", escreveu Trump. "Gostaria de agradecer a todos aqueles em posição de autoridade na Coca-Cola."