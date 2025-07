'Extremamente perigoso'; Anvisa proíbe produto estético

A substância plástica não é reabsorvível pelo organismo, utilizada para preenchimentos em forma de gel. Entidades médicas alertam veementemente sobre os perigos de seu uso indevido. Em julho do ano passado, a Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) emitiu um comunicado alertando que os resultados do uso estético do PMMA podem ser "imprevisíveis e indesejáveis, incluindo reações incuráveis e persistentes".

A SBD lista complicações imediatas e de curto prazo, como edemas locais, processos inflamatórios, reações alérgicas e formação de granuloma. Reações tardias, que podem surgir muitos anos após a injeção, também são possíveis.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) também condena o uso do PMMA em procedimentos estéticos. Em nota de 2022, a entidade reiterou que o uso fora das orientações médicas – restrito a pequenas deformidades e casos de lipodistrofia – "é extremamente perigoso". A SBCP alerta para complicações precoces e tardias de difícil resolução, incluindo nódulos, massas, processos inflamatórios e infecciosos, que podem causar danos estéticos e funcionais "desastrosos e irreversíveis". Estudos científicos apontam que complicações mais graves, como necroses, cegueiras, embolias e óbitos, são mais frequentes com o PMMA do que com preenchedores absorvíveis.