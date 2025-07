Fundo Social arrecada 23kg de roupas nesta semana; Veja como doar

Valkiria Callovi, presidente do Fundo Social, reforçou a importância da iniciativa privada em ações de soliedariedade. “A parceria com empresas como a CJ fortalece muito a campanha. Essas doações representam cuidado, solidariedade e empatia com quem mais precisa. Nosso agradecimento a todos os colaboradores que participaram dessa mobilização”, afirmou.

“A campanha do agasalho já faz parte do nosso calendário anual. Mobilizar os colaboradores para uma causa tão importante é gratificante e reafirma o nosso papel junto à comunidade”, destacou Natan de Araujo Santo, assessor de comunicação da CJ do Brasil. Além das roupas de inverno, a CJ do Brasil também realizou a doação de alimentos arrecadados durante a Corrida Circuito Cidades Paulistas. Foram entregues ao Fundo Social 207 litros de leite, além de itens como arroz, óleo de soja, macarrão, farinha e feijão.

Todos os alimentos serão encaminhados ao Banco de Alimentos de Piracicaba, que atende famílias cadastradas no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais). Os participantes da corrida contribuíram com as doações no momento da retirada do kit.

DOAÇÕES

A Campanha do Agasalho 2025, realizada pelo Fundo Social em parceria com a EPTV Campinas, segue até o dia 31/07 e conta com 20 pontos de arrecadação espalhados por Piracicaba. A ação foi lançada em abril e convida a população a doar roupas de inverno masculinas, femininas e infantis, além de cobertores, mantas, luvas, toucas e calçados — desde que em bom estado de uso.