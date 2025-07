Carros populares ficam até R$ 13 mil mais baratos com IPI zero

A Hyundai anunciou cortes em quatro versões do HB20 e do sedã HB20S. Os modelos contemplados são os de motorização 1.0 aspirada e câmbio manual. A maior redução foi no HB20 Limited, com queda de R$ 12 mil.

Preços atualizados:

HB20 Comfort: R$ 83.990 (R$ 11.800 de desconto)

HB20 Limited: R$ 87.990 (R$ 12.000 de desconto)

HB20S Comfort: R$ 93.990 (R$ 9.020 de desconto)

HB20S Limited: R$ 99.490 (R$ 7.000 de desconto)

Renault oferece maior desconto: até R$ 13.400 no Kwid

A Renault ampliou os abatimentos para toda a linha Kwid, que se enquadra integralmente nos requisitos do programa. O modelo Zen, por exemplo, passou a custar R$ 67.290, com queda de R$ 13.400 sobre o valor anterior.