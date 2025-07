Bebê que nasceu com cotovelo virado surpreende médicos

Nos primeiros dias de vida, João Pedro foi encaminhado ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), no Rio de Janeiro, onde passou a ser acompanhado pela terapeuta ocupacional Maria da Conceição Soares. A especialista destacou a raridade do caso: "Ele passou no hospital todo e ninguém nunca tinha visto algo assim. É muito rara a posição que ele nasceu". Diante da ausência de um protocolo específico para um quadro tão incomum, foi necessário desenvolver um plano de tratamento do zero.

A primeira tentativa com uma tala de ataduras e esparadrapo não obteve sucesso devido a uma reação alérgica do bebê. Em seguida, Maria da Conceição criou uma órtese personalizada com material leve, usada sobre a roupa para evitar ferimentos. Com o crescimento de João Pedro e a mudança na posição dos braços, novas órteses foram confeccionadas ao longo dos meses.

O tratamento também incluiu sessões semanais de fisioterapia. Aos poucos, João Pedro começou a demonstrar progressos notáveis, sem a necessidade de intervenções cirúrgicas.

Conquistas cotidianas