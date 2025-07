Vídeo: Mulher grava 'chá revelação de traição' e expõe marido

Um vídeo publicado nas redes sociais por uma mulher identificada como Natália Knak gerou ampla repercussão após ela expor supostas traições do marido durante um evento familiar no Rio Grande do Sul. A gravação foi divulgada no domingo (13).

Durante um chá revelação, reunião tradicional para anunciar o sexo do bebê, Natália utilizou o momento para tornar público o comportamento do companheiro. No início do vídeo, ela pede para que o homem fique de costas. Em seguida, com familiares reunidos, ela coloca duas toalhas de bebê sobre os ombros dele, simulando o início da revelação.