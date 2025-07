Lojas Americanas é condenada por racismo contra menino de 12 anos

A Justiça de São Paulo determinou que as Lojas Americanas indenizem em R$ 30 mil, por danos morais, um menino negro de 12 anos que foi revistado por um funcionário da unidade localizada em Campinas, no ano de 2020.

De acordo com a sentença do juiz Thiago Nogueira de Souza, a abordagem ocorreu sem justificativa plausível e teve motivação discriminatória. O magistrado destacou que o garoto foi abordado por estar sozinho, com vestimenta simples e por sua cor de pele.