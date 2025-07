Prefeitura de Piracicaba atrasa entrega de uniformes escolares

Com menos de duas semanas para o término do recesso escolar de meio de ano, os alunos da rede municipal de ensino de Piracicaba ainda aguardam a entrega dos uniformes para o ano letivo de 2025. A situação, que tem gerado questionamentos, foi detalhada pela Secretaria Municipal de Educação em resposta a um requerimento aprovado pela Câmara Municipal no último dia 7 de julho.

VEJA MAIS:



De acordo com a administração municipal, o edital para o lançamento da licitação para a compra dos uniformes ainda está em fase de preparação. A prefeitura justifica o atraso afirmando que, ao assumir em janeiro deste ano, encontrou o estoque de uniformes insuficiente. Por essa razão, apenas os alunos matriculados a partir de 15 de outubro de 2024 receberam os kits restantes.