Desperdício de 55%: Piracicaba cai em ranking de saneamento

Piracicaba registrou uma queda em seu desempenho no ranking de saneamento básico divulgado pelo Instituto Trata Brasil, passando da 19ª para a 24ª posição geral entre as 100 cidades mais populosas do país. Os dados acendem um alerta, especialmente no que tange ao desperdício de água tratada, onde a cidade se posicionou entre as dez piores do Brasil.

A cidade ocupa a 94ª colocação no quesito desperdício, com um índice alarmante de 55% — o que significa que mais da metade da água tratada se perde antes mesmo de chegar às torneiras dos consumidores.