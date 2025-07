Instrutor de tiro de Piracicaba fará treinamento com a SWAT

Pedro Marcelo Sechinato, renomado instrutor de tiro e proprietário do Estande de Tiro Texas Guns em Piracicaba, embarcará para os Estados Unidos em setembro para um treinamento intensivo com a Central Florida Metro SWAT. A capacitação, considerada essencial para sua carreira profissional, ocorrerá de 16 a 19 de setembro de 2025, na Agência do Departamento de Polícia de Apopka, na Flórida.

Sechinato, juntamente com outros membros da Team Six Brazil de todo o país, participará das atividades que serão realizadas pelo responsável pelo contato no local, Ross Lawrence Addeo.

A Central Florida Metro SWAT, assim como outras instituições de renome nos EUA como a Naval Weapons Station Earle (Colts Neck, NJ), a Sheriff's Office do Condado de El Paso (TX), e a Apopka Police Department, já possui um histórico de intercâmbio com forças policiais brasileiras ou de visitas ao Brasil, muitas delas facilitadas pelo mesmo gestor que organiza este treinamento.