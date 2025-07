Cão passa dias preso em quarto com cadáver do dono em Piracicaba

Em uma pequena casa, o sobrinho já cansado de tentar contato sem resposta, encontrou o corpo do tio Anderson Vieira, de 31 anos, em avançado estado de decomposição, enquanto sua mãe idosa de 75 anos permanecia no local, aparentemente alheia à tragédia que se desenrolava sob o mesmo teto. O cão, fiel companheiro, estava no quarto da morte ao lado do cadáver do dono.

Segundo informações apuradas, vizinhos sentiram um forte odor vindo da residência e acionaram a Polícia Militar, juntamente com o sobrinho. Quando os agentes arrombaram a porta, depararam-se com uma situação estarrecedora: o homem, caído no chão do quarto, morto havia dias; ao lado, a mãe, debilitada e confusa, já tinha sido retirada por familiares.

Para aumentar ainda mais o impacto da cena, o cachorro estava trancado no mesmo quarto onde jazia o corpo em avançado estado de decomposição. O animal, visivelmente apavorado, sobreviveu por dias preso, sem comida nem água, respirando o ar pesado do quarto da morte. O resgate do cão foi dramático: ele estava debilitado e entristecido, enquanto os policiais observavam o cadáver.

A Polícia Civil e os peritos criminais iniciaram imediatamente os trabalhos no local para determinar as causas da morte, que ainda são desconhecidas. O caso agora será investigado como morte suspeita. A mãe foi encaminhada para avaliação médica e o cachorro recebeu o carinho dos familiares.