Paróquia Santa Catarina promove eventos beneficentes em agosto

A Paróquia Santa Catarina, localizada na Rua Dom Pedro I, 2596, no bairro Nova América, em Piracicaba, está promovendo dois eventos beneficentes em agosto para arrecadar fundos para a reforma paroquial. Os moradores da cidade terão a oportunidade de contribuir com a causa enquanto desfrutam de boa comida, música e prêmios.

Além da gastronomia, o evento contará com show ao vivo, chopp e bebidas não alcoólicas, prometendo um ambiente animado para toda a família. Os convites para a bistecada estão sendo vendidos por R$60,00 na secretaria da Paróquia Santa Catarina de Alexandria.

Show de Prêmios com Galinhada

Para complementar a arrecadação, a igreja também realizará um Show de Prêmios com Galinhada no dia 22 de agosto, uma sexta-feira, às 20h. O evento será sediado na Capela Nossa Senhora do Carmo, situada na Rua Sebastião Fisher, 375, no bairro Vila Monteiro.

Os envelopes para participar do Show de Prêmios custarão R$50,00 e poderão ser adquiridos na Paróquia Santa Catarina de Alexandria. Bebidas também serão vendidas no local durante o evento.