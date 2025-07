Loja da Oxxo é fechada no Centro de Piracicaba

A unidade da rede de lojas de conveniência Oxxo, localizada na Rua Governador, esquina com a Rua Riachuelo, no Centro de Piracicaba, encerrou as atividades. O fechamento foi confirmado nesta terça-feira (15), após a colocação de uma placa com os dizeres "loja fechada" na porta de entrada do estabelecimento.

A loja já havia interrompido o atendimento ao público há algumas semanas, o que gerou dúvidas entre moradores e comerciantes da região sobre a situação da unidade. Até então, não havia uma definição clara se o local passava por reformas ou se encerraria as atividades de forma definitiva.