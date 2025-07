Programação de férias gratuita continua em Piracicaba

A programação do MovimentAr – Férias na Avenida, com diversas atividades totalmente gratuitas oferecidas pela Prefeitura de Piracicaba no calçadão da avenida Renato Wagner, continua neste domingo (13), das 9h às 12h.

No local, crianças, jovens, adultos e idosos poderão aproveitar diferentes vivências esportivas, culturais e de recreação. Na ocasião, a avenida Renato Wagner ficará interditada para o tráfego de veículos, mas bolsões de estacionamento da via poderão ser utilizados para estacionar. A realização é das secretarias municipais de Turismo, Cultura e Esportes, em parceria com o Sesc. A programação também acontecerá no dia 20/07.

Entre as atividades programadas para este domingo estão ginástica, yoga, atletismo, vôlei adaptado e karatê, além de contação de histórias, com Carmelina Toledo Piza, e brincadeiras de rua, oferecidas por meio do projeto Ruas do Brincar, do Sesc Piracicaba. Em todas as vivências esportivas haverá monitoria de equipe técnica de professores da Secretaria de Esportes, visando a segurança na execução dos movimentos esportivos. No local estarão disponíveis, ainda, food trucks, com diversas opções gastronômicas.