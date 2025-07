Água do Semae Piracicaba segue padrões do Ministério da Saúde

A água oferecida pelo Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) aos piracicabanos é de excelente qualidade e segue todos os parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde. A informação é pública e pode ser consultada pela população no Sistema de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (SisÁgua), do Governo Federal, disponibilizada na internet.

VEJA MAIS:

Por meio desse site, é possível acessar com transparência pública todas as informações disponíveis no Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), canal que mostra todas as ações adotadas continuamente pelas autoridades de saúde pública nas diferentes esferas de atuação para garantir à população o acesso à água em quantidade suficiente e qualidade compatível com o padrão de potabilidade estabelecido na legislação vigente.