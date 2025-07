Nível do Rio Piracicaba assusta e chega a apenas 1 metro

De acordo com dados do sistema de monitoramento, o volume atual do rio representa um recuo em relação aos anos anteriores, quando o nível se mantinha mais elevado durante o inverno.

O nível do Rio Piracicaba foi registrado em 1 metro de profundidade na tarde desta segunda-feira (14). A medição está abaixo da média histórica para o período do ano.

A redução no volume de água é atribuída à ausência de chuvas significativas nas últimas semanas. Segundo a previsão meteorológica, não há previsão de chuvas para os próximos dias na região de Piracicaba. O tempo deve continuar seco, com temperaturas estáveis e baixa umidade relativa do ar.

Com a falta de chuvas, o solo permanece seco e a vegetação mais suscetível a queimadas. Além disso, a qualidade do ar tende a piorar, o que pode impactar a saúde da população, especialmente pessoas com doenças respiratórias crônicas, idosos e crianças. A Secretaria Municipal de Saúde recomenda o aumento da ingestão de líquidos, a ventilação dos ambientes e a redução de atividades físicas ao ar livre nos horários mais secos do dia.