Justiça de Piracicaba determina remoção de fake news

A sentença também impõe multa diária de R$ 10 mil em caso de descumprimento da ordem, limitada ao teto de R$ 300 mil. Além disso, a Meta, empresa controladora do Facebook, deverá fornecer no prazo de 15 dias os dados cadastrais do responsável pela publicação, incluindo nome completo, e-mail, número de telefone, endereços IP de acesso e quaisquer outras informações que possam ajudar na identificação do autor da postagem, nos termos do Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014).

O juiz foi enfático ao apontar o caráter sensacionalista e desinformativo da publicação, classificando-a como uma tentativa de incutir temor injustificado na população. Para ele, a matéria não se limita a críticas à gestão municipal, mas compromete diretamente a confiança da população em um serviço público essencial, como o abastecimento de água, colocando em risco a tranquilidade da sociedade e o funcionamento regular do sistema.

Com a decisão, o Judiciário reafirma a importância da responsabilidade no uso das redes sociais, especialmente por parte de veículos de comunicação, que têm o dever ético de checar informações antes de levá-las ao conhecimento público.