Piracicaba enfrenta calor atípico, chuva e frio repentino

A semana começa com sol com neblina pela manhã, elevando as temperaturas ao longo dos dias. Esperam-se máximas entre 26?°C a 28?°C, níveis típicos do final da primavera, mas incomuns para o coração do inverno. Esses dias ensolarados trazem sensação térmica elevada, exigindo atenção de quem planeja atividades ao ar livre.

Piracicaba deverá enfrentar uma semana de clima instável e variações bruscas, com temperatura próxima aos 28?°C — acima da média histórica de julho — intercaladas com chuvas e a chegada de uma massa de ar frio.

VEJA MAIS:

Sol e chuva isolada

Na quinta-feira, a circulação de umidade e uma leve frente fria atinjam a região, provocando chuvas fracas e pontuais — ainda que pouco volumosas, devem dar um refresco e derrubar um pouco o calor.

Novo choque de frio

Já na sexta, a entrada de uma nova massa de ar frio promete derrubar a temperatura. Embora menos intensa do que as ondas registradas no início do mês, esse resfriamento será rápido, mas significativo, principalmente na madrugada e no amanhecer do sábado.

Perspectivas pelo resto da semana