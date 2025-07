Dona Ruth rebate Justiça e acusa Murilo Huff de afastamento

“Quando a gente perde um filho, a gente morre junto. E quando eu me vi sem meu neto, eu revivi esse luto”, desabafou Dona Ruth, emocionada. Segundo ela, a convivência familiar era equilibrada até que Murilo decidiu acionar a Justiça. “Sempre incentivei o contato dele com o pai. A convivência era em harmonia”, completou.

Após meses de silêncio, Ruth Dias, mãe da cantora Marília Mendonça, falou pela primeira vez sobre a disputa judicial envolvendo a guarda de seu neto, Léo, filho da artista com o cantor Murilo Huff. Em entrevista ao Fantástico, exibida no domingo (13), ela negou as acusações de negligência médica e criticou a decisão que concedeu a guarda provisória ao pai da criança.

A defesa de Dona Ruth afirma que o impasse começou durante a comemoração do Dia das Mães na escola de Léo. Murilo Huff teria comparecido à celebração, o que gerou desconforto, pois era Ruth quem exercia o papel materno nas atividades da criança. A partir disso, o relacionamento entre os dois adultos teria se desgastado.

No centro da polêmica está a condição de saúde de Léo, que tem 4 anos e foi diagnosticado com diabetes tipo 1, exigindo atenção constante. A Justiça alega que Ruth omitiu informações médicas e orientou as babás a não comunicarem os sintomas ao pai. Ela, no entanto, nega qualquer negligência. “Sempre cuidamos com acompanhamento profissional. Murilo sempre teve acesso às informações”, afirmou.

Gestão da herança milionária gera tensão

Outro ponto levantado por Huff foi a transparência na administração da herança deixada por Marília Mendonça. Estima-se que Léo seja herdeiro de um patrimônio de cerca de R$ 300 milhões. A Justiça bloqueou os bens enquanto analisa a situação. Dona Ruth assegura que todos os recursos foram utilizados para o bem-estar do menino. “Ele é o único herdeiro e detém 100% dos bens. Nunca houve desvio. Tudo era para alimentação, vestuário, lazer e educação”, declarou. A defesa apresentou uma ação de prestação de contas e afirmou que o patrimônio de Léo triplicou desde 2021.