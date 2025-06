Pai do filho de Marília Mendonça pede guarda unilateral; Entenda

O cantor Murilo Huff, de 29 anos, solicitou na Justiça a guarda unilateral do filho, Léo Mendonça Huff, de cinco anos, fruto do relacionamento com a cantora Marília Mendonça, que faleceu em um acidente aéreo em novembro de 2021. Até então, a guarda da criança era compartilhada entre Murilo e a avó materna, Ruth Moreira, com Léo dividindo sua rotina entre as duas residências em Goiânia.

Pedido de guarda e argumentos do cantor

De acordo com a assessoria de Murilo, o pedido não tem o objetivo de afastar Léo da família materna, mas de fortalecer a presença paterna na vida do menino. Em nota, a equipe do artista ressaltou que a intenção é “exercer plenamente o papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto”, sem romper os laços com os familiares de Marília.