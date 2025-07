Karen Bachini x WePink: influencer fala em intimidação; entenda

Entre os relatos mais alarmantes está o da cabeleireira Lidiane Herculano, de 45 anos, que afirmou ter sofrido queimaduras na retina após usar o produto. Segundo ela, a aplicação ocorreu à noite, e logo em seguida vieram os sintomas: ardência intensa, visão turva e dores insuportáveis. “Parecia gilete cortando os meus olhos”, descreveu. Após buscar atendimento médico, veio o diagnóstico: queimadura na córnea, com necessidade de cuidados constantes por quatro dias.

Casos semelhantes foram registrados por outras consumidoras. No site Reclame Aqui, há pelo menos dez relatos de reações adversas, como inflamações, alergias e consultas emergenciais após o uso do mesmo sérum, que promete estimular o crescimento de cílios e sobrancelhas.

Karen Bachini: “Me senti intimidada”

Com anos de experiência em resenhas de beleza, Karen desabafou sobre o impacto da notificação enviada pela marca de Virginia. “Me senti extremamente intimidada. O que entendi é que, se eu não tirar o vídeo do ar e me retratar, vão abrir um processo”, afirmou.

Ela também criticou a postura da empresa: “A marca prefere calar as críticas em vez de oferecer assistência a quem se sentiu lesada. Meu compromisso é com o público. Não é justo tentarem silenciar quem trabalha de forma honesta”, concluiu.