Projeto “Férias no Museu” inicia nova edição; Saiba mais

Começa nesta terça-feira, 15 de julho, mais uma edição do projeto Férias no Museu, no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, em Piracicaba. A programação segue também nos dias 17, 22 e 24 de julho, sempre das 14h às 16h, com entrada gratuita mediante agendamento pelo telefone (19) 3422-3069.

Voltado para crianças e adolescentes de 6 a 12 anos, o projeto oferece atividades lúdicas e educativas que unem cultura, criatividade e valorização do patrimônio histórico local. Realizado há mais de uma década, o Férias no Museu transforma o espaço em um verdadeiro ponto de encontro entre conhecimento e diversão, com oficinas práticas, contação de histórias, jogos autorais e dinâmicas em grupo.