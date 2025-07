Salão de Humor recebe mais de 2,5 mil obras; Conheça o júri

“Desde sua origem, o Salão tem sido um espaço vivo, pulsante, onde o traço, a crítica e o riso se unem para provocar reflexão. Nesta edição, com a categoria Justiça Climática, queremos ampliar esse diálogo, utilizando o humor gráfico como ferramenta de consciência, mobilização e cuidado com o futuro do planeta”, afirma Luccas Longo, presidente do Salão 2025.

O júri de premiação acontece em 23 de agosto, com a presença de nomes de destaque nacional e internacional: Pablo Lobato (Argentina), Nani Mosquera (Espanha), Marcelo Forlani (Omelete/CCXP), Fernandes (caricaturista), Paulina Chamorro (Vozes do Planeta), Mathew Shirts (Fervura no Clima) e Carina Horopako (ilustradora indígena do povo Tukano, do Amazonas). A exposição será inaugurada no dia 30 de agosto, às 19h, no Parque do Engenho Central, com entrada gratuita. A visitação segue até 2 de novembro, com atividades permanentes previstas até o fim do ano.

SERVIÇO

O 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba será inaugurado em 30/08, às 19h, no Parque do Engenho Central – Armazém 14 (avenida Maurice Allain, 454 – Vila Rezende). A visitação vai de 31/08 a 02/11, de terça a domingo, das 9h às 17h. Mais informações: (19) 3403-2620 ou no site. Entrada gratuita.