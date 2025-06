Salão de Humor faz ação inspirada no Sítio do Pica-Pau Amarelo

O Armazém 8A do Engenho Central abriu suas portas no sábado (28/06) para a temporada Férias no Sítio, uma programação especial do Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Voltada ao público infantil e suas famílias, a iniciativa reúne atividades culturais gratuitas que combinam artes visuais, audiovisual e oficinas criativas — tudo inspirado no universo encantado do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

A programação segue até o dia 28 de julho, sempre aos sábados e domingos, das 9h às 17h. Grupos podem agendar visitas mediadas pelo telefone (19) 3403?2620.