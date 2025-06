Salão de Humor de Piracicaba vence Prêmio Governador 2025

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba foi o vencedor do Prêmio Governador do Estado para as Artes 2025, na categoria Instituições Culturais. A cerimônia aconteceu na noite de terça-feira (24/06), no Palácio dos Bandeirantes, sede do Governo do Estado de São Paulo, com direção artística de José Possi Neto.

Neste ano, o evento celebrou os 60 anos da Jovem Guarda e homenageou a cantora Wanderléa, que recebeu a Medalha Tarsila do Amaral — maior honraria cultural do Estado. Os premiados nas 13 categorias receberam troféus assinados pelo arquiteto Ricardo Ohtake e R$ 35.500,00 em dinheiro. A exceção foi justamente a categoria vencida por Piracicaba, voltada ao reconhecimento de instituições com trajetória consolidada, como é o caso do Salão de Humor.

Reconhecimento à história e ao impacto cultural do Salão