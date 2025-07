Atendimentos do CAT são remanejados temporariamente; Entenda

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda informa que o atendimento do CAT (Centro de Apoio ao Trabalhador) relacionado ao seguro-desemprego e à entrega de currículos para vagas de trabalho está sendo realizado, desde 10 de julho, no Térreo 2 do prédio da Prefeitura de Piracicaba, localizado na Rua Antônio Corrêa Barbosa, nº 2.233.

VEJA MAIS:

Os telefones fixos do serviço estão temporariamente fora do ar, mas os cidadãos podem obter orientações por meio do WhatsApp, no número (19) 3437-2221, ou diretamente no local. Já os demais serviços da Pasta — como atendimento ao Microempreendedor Individual (MEI), Economia Informal e Banco do Povo — continuam sendo prestados normalmente no 5º andar do mesmo prédio.