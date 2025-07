Piracicaba e região abrem mais de 1,4 mil vagas de emprego; Veja

O Centro de Atendimento ao Trabalhador (CAT) de Piracicaba, aberto de segunda a sexta-feira das 8h30 às 16h30, está com 59 vagas de emprego abertas a partir desta segunda-feira (14). Para se candidatar, os interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com, especificando o cargo de interesse. Ademais, é preciso anexar no e-mail RG e CPF, além dos documentos pedidos por cada contratante — os critérios específicos para cada oportunidade estão disponíveis no Painel de Vagas do CAT Piracicaba.

Se você está buscando uma nova oportunidade de emprego, essa pode ser o momento certo. A região de Piracicaba está ofertando 1.404 vagas de emprego distribuídas entre seis cidades, com destaque para áreas como comércio, serviços e indústria. Além de contemplar diferentes níveis de escolaridade, as vagas também incluem chances exclusivas para estágio e pessoas com deficiência (PcDs).

Confira as oportunidades: Açougueiro (a), Ajudante de marceneiro, Ajudante de obras, Ajudante de produção – PcD, Analista contábil pleno (a), Analista de logística para frigorífico, Analista de marketing, Atendente de padaria, Auxiliar de laboratório, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de manutenção de veículo, Auxiliar de operações logísticas, Auxiliar de produção para frigorífico, Balconista de açougue, Balconista de frios, Balconista de padaria, Caldeireiro (a), Captação de imóveis de terceiros, Conferente, Consultor (a) comercial, Empacotador (a), Estágio (a) em Marketing, Faxineiro (a) noturno para frigorífico, Ferramenteiro (a), Líder de pintura, Maçariqueiro (a), Mecânico (a) de refrigeração, Mecânico (a) diesel, Modelador (a) – fundição, Montador (a), Motorista "D", Nutricionista, Operador (a) de caixa, Operador (a) de extrusora, Operador (a) de hortifruti, Operador (a) de loja/mercearia, Operador (a) de programador de centro de usinagem, Pintor (a), Preparador (a) e operador (a) de torno CNC, Prevenção de perdas, Representante de vendas, Serviços gerais, Serviços gerais - sepultador (a), Técnico (a) em eletromecânica, Técnico (a) em metrologia, Técnico (a) em segurança do trabalho, Torneiro (a) mecânico (a), Torneiro (a) mecânico (a) convencional e Vendedor (a) externo (a).

São Pedro

São Pedro está com 13 vagas de emprego disponíveis nesta semana. Os interessados devem comparecer pessoalmente ao Poupatempo São Pedro, localizado na Avenida dos Imigrantes, 688, no bairro Vale do Sol. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, das 9h às 13h. Para se candidatar, é necessário apresentar currículo atualizado, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de endereço recente, Cartão Cidadão ou número do PIS ativo, além de RG e CPF ou CNH válida. Quem quiser mais informações pode entrar em contato com o PAT São Pedro pelo telefone (19) 3481-9392 ou pelo e-mail patsaopedro@sde.sp.gov.br. A relação completa das vagas disponíveis está no site oficial do PAT São Pedro.

Águas de São Pedro

O município de Águas de São Pedro está com 32 vagas de emprego abertas. Para se candidatar, é possível acessar o site oficial da prefeitura ou enviar um e-mail para faleconosco@aguasdesaopedro.sp.gov.br, informando no assunto qual é o cargo desejado. O atendimento presencial também está disponível no posto do programa Emprega, localizado na Praça Prefeito Geraldo Azevedo, nº 115, no Centro da cidade. O local funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 11h e das 12h às 17h. As vagas podem sem conferidas no site do PAT da cidade.

Limeira