Incêndio destrói 5 veículos no Ecoparque Piracicaba

As chamas avançaram rapidamente e mobilizaram o Corpo de Bombeiros, que trabalhou intensamente para evitar que o fogo causasse ainda mais estragos.

Um incêndio de grandes proporções destruiu cinco veículos na madrugada deste domingo (13) nas dependências do Ecoparque Piracicaba Ambiental, na Rodovia Deputado Laércio Côrte (Piracicaba-Limeira).

De acordo com as informações, o fogo começou por volta das 3h. As chamas atingiram quatro caminhões de coleta de lixo e um ônibus, reduzindo os veículos a carcaças e gerando preocupação pelo risco de propagação para outras áreas.

A intensidade do incêndio quase atingiu também um caminhão-tanque que estava estacionado nas proximidades, o que poderia ter provocado uma tragédia ainda maior. A ação rápida dos bombeiros foi crucial para conter o fogo e evitar que se espalhasse para outros veículos e estruturas do parque. A Polícia Militar também atendeu a ocorrência.

Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pela polícia.