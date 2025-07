Piracicaba inicia vacinação para Febre Amarela hoje (14); veja

A principal estratégia é a ampliação do acesso à vacina, considerada a ferramenta mais eficaz na prevenção e controle da febre amarela. Cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – Caxambu, Centro, Vila Rezende, Novo Horizonte e Parque Piracicaba – terão horário de funcionamento estendido, das 17h às 20h, de segunda a sexta-feira, para aplicação do imunizante.

O vice-prefeito e secretário de Saúde, Dr. Sérgio Pacheco, ressaltou a importância da ação, especialmente porque o período de maior ocorrência de casos humanos da doença, conhecido como período sazonal, vai de dezembro a maio. "Desde 2019, o Estado ampliou a abrangência da vacinação. Desta forma, hoje, a vacina está disponível em todas as unidades de saúde de Atenção Básica do município, UBSs e USFs (exceto UBS Paulista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, além do horário noturno a partir da próxima semana", destacou.

Para receber a vacina, os interessados devem apresentar documento de identificação com foto que contenha o número do CPF ou Cartão SUS, além da caderneta de vacinação, se possuírem. O endereço de todas as unidades de vacinação está disponível no site da prefeitura.

Foco na Zona Rural e viagens

Carina Baron, gerente da Cevisa (Centro de Vigilância em Saúde), informou que a partir do próximo dia 26, as equipes da Secretaria de Saúde intensificarão a vacinação com foco especial na população da zona rural. "Entre as ações estão a vacinação extramuros, a busca ativa e vacinação de indivíduos não vacinados", explicou.