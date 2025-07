Corpo em decomposição é encontrado no São José em Piracicaba

De acordo com a Polícia Militar, os moradores da rua estranharam o cheiro nauseante que tomava conta do quarteirão e acionaram o 190. A equipe se deslocou até o endereço indicado e, ao entrar na casa, se deparou com o cadáver caído no chão, aparentemente morto há vários dias.

A área foi imediatamente isolada para o trabalho da Polícia Científica, que realizou perícia detalhada no local, colhendo indícios que possam ajudar a esclarecer as causas e a data exata da morte.

Após os levantamentos técnicos, o corpo foi recolhido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames necroscópicos.