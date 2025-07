Idoso morre em casa e vizinhos acionam a polícia em Piracicaba

Segundo informações da Polícia Civil, um morador vizinho estranhou a ausência do idoso, que não era visto havia vários dias, e acionou a Polícia Militar que se deslocou até o endereço.

O portão e a porta estavam trancados, e não havia sinais externos de movimento. Para entrar na casa, foi necessário arrombar os acessos, com apoio da Polícia Civil. Ao acessarem o imóvel, os policiais encontraram o idoso caído no chão do quarto, já sem vida. A cena foi imediatamente isolada para a perícia, que chegou em seguida para colher vestígios e tentar esclarecer as circunstâncias da morte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado e o médico constatou o óbito. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para confirmar a causa da morte.