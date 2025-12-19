A Justiça foi dura e não passou a mão na cabeça no réu Tiago da Silva. O criminoso, que matou friamente o comerciante Emerson Shigueo Assato, durante um assalto no estabelecimento Japa Tchay em Limeira, na Região Metropolitana de Piracicaba, foi condenado a 28 anos de prisão em regime fechado. É cadeia pesada, daquelas que só sai depois de muito tempo.

O crime foi covarde e cruel. O dono do bar estava fechando o comércio, cansado de mais um dia de trabalho, quando foi surpreendido pelo bandido. O ladrão anunciou o assalto e, sem dar chance de reação, partiu pra cima com a faca, cravando o golpe no peito da vítima.