Idoso cai de telhado no vizinho e fica horas ferido em Piracicaba

Um idoso de 76 anos viveu momentos de agonia na manhã deste sábado (12), no bairro Água Branca, em Piracicaba, ao despencar do telhado da própria casa e ficar caído por horas no imóvel vizinho, que está desabitado e trancado.

VEJA MAIS:

De acordo com familiares, o homem, que havia sofrido um AVC recentemente, subiu no telhado por motivos ainda desconhecidos e caiu no quintal do vizinho. Como já havia saído sozinho de casa outras vezes e não conseguia retornar, a família mantinha o portão trancado para protegê-lo.