VÍDEO: Caçamba de carreta cai em rodovia de Piracicaba

O acidente aconteceu na altura da saída do bairro Santa Rita, ao lado da Obramax quando, de acordo com testemunhas, um veículo tentou realizar uma ultrapassagem arriscada e fechou a carreta, que foi obrigada a frear bruscamente. Com a intensidade do movimento, a caçamba caiu no canteiro central da rodovia, atingindo levemente um veículo que vinha em sentido contrário.

Um acidente grave ocorreu na manhã deste sábado(12) na Rodovia do Açúcar, em Piracicaba, quando a caçamba de uma carreta tombou e atingiu um veículo que trafegava no sentido contrário.

O acidente causou uma interrupção parcial no trânsito do local por um período, e o fluxo de veículos ficou congestionado no sentido Piracicaba-Rio das Pedras.

Após um trabalho operacional das equipes da concessionária com acompanhamento da Polícia Militar Rodoviária, a caçamba foi arrastada para a margem direita da rodovia, e o fluxo no sentido Rio das Pedras-Piracicaba foi normalizado

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária, e as circunstâncias do acidente estão sendo apuradas. Ninguém se feriu no acidente, apesar da alta intensidade.