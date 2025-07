iPhones condenados: modelos deixarão de receber atualizações

Em 2024, com a chegada do iOS 18, vários aparelhos já foram excluídos: iPhone 4S e anteriores, iPhone 5, 5C, 6s, 6s Plus, SE (1ª geração), 7, 7 Plus, 8, 8 Plus e o lendário iPhone X saíram da lista de atualizações. Agora, em 2025, a previsão dos especialistas é ainda mais dura: os próximos a perderem o fôlego são o iPhone XR, XS, XS Max e o SE (2ª geração), que não devem receber o iOS 19, previsto para o fim do ano.

Sem essas atualizações, os iPhones continuam funcionando, mas se tornam alvos mais fáceis para ataques virtuais, ficam lentos, e muitos aplicativos param de funcionar corretamente. Ou seja: você até pode seguir usando, mas estará rodando com um sistema cada vez mais defasado e perigoso.

Por outro lado, a boa notícia é que muitos modelos seguem firmes no páreo. Em 2025, com o iOS 18, continuam atualizados os seguintes aparelhos: